شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى ل" الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع واضح فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مؤكدا أنه من المتوقع أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع الجارى.

المجتمعات العمرانية: 14ألف قطعة أرض تم طرحها بمدينة القاهرة الجديدة

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إن الهيئة تتابع بصفة مستمرة موقف تسليم الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، وكذا قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، للمواطنين المُخصصة لهم، بمدينة القاهرة الجديدة.

صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

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شرطة التموين تضبط مسئول مخبز استولى على 1.4 مليون جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

افتكروهم فى رمضان.. "الملازم أول أحمد عز.. سلم على الشهدا اللى معاك"

"شهيد بيجاور شهيد والقايمة مفتوحة.. كله فى سبيل الوطن حامل على الكف روحه"، صباح يوم الجمعة 9 ديسمبر نهاية عام 2016، خرج الملازم أول أحمد عز ضابط قسم شرطة العمرانية من مسكنه بشارع المنيا المتفرع من شارع الثلاثينى بالعمرانية، مستقلا سيارته فى طريقه إلى قسم شرطة العمرانية حيث يعمل ضابط نظام.

وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى بجنوب سيناء

وجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - بمكافأة (558) من رجال الشرطة ( 176 ضابطا – 270 فردا – 112 مجندا ) بالقطاعات والإدارات العامة، ومديريات أمن (الجيزة، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والإدارة العامة لأمن الموانئ، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى).

النيابة الإدارية تحيل 4موظفين بالإصلاح الزراعى بالجيزة للمحاكمة بتهمة التزوير

أمرت المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة، وهم كلا من مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة الجيزة، مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، الباحث القانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية، رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة الجيزة سابقا ً.