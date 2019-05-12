الجنايات تقضي ببراءة المتهم فريد شوقي في "أحداث بولاق الدكرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، ببراءة المتهم فريد شوقي إبراهيم يوسف، في إعادة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير في القضية رقم 5536 /2011 جنايات بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل وجمال أحمد .

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير من العام الماضي، وهم أحمد ابراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسيني حجازة وفريد شوقي ابراهيم واحمد عيد على خلاف، كما الزمتهم بالمصاريف وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.