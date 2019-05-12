مباحث التموين تضبط مخزن لإعادة تعبئة الدقيق المدعم وبيعه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط مخزن يُستخدم في إعادة تعبئة الدقيق المدعم، بمركز سمنود، وبيعه على أنه " دقيق فاخر" وبداخله 12 طنا، وذلك بغرض التربح المالي.

تلقى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتوافر معلومات لضباط الإدارة أكدتها التحريات، حول قيام صاحب مخبز "أفرنجي" بدائرة مركز شرطة سمنود، وآخرين، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم "مخصص للمخابز البلدية المدعمة" وإعادة غربلته وقيامه باستئجار أحد المخازن وإعادة نخل الدقيق المدعم وتعبئته داخل أجولة مختلفة الأنواع، وقيامه باستخدام سيارة ربع نقل كفر الشيخ في نقل كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من محافظة كفر الشيخ إلى أحد المخازن بذات القرية محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط سيارة نقل حال تواجدها أمام مخزن المتحر عنه محمله بعدد 40 جوال دقي ببلدي مدعم من قبل الدولة، كما تم ضبط عامل بالمخزن وضُبط داخل المخزن 210 أجولة دقيق معبأ بعد نخله زنة الواحد 50 كيلو جراما- منخل يدوى - ماكينة حياكة- 100 جوال فارغ، بإجمالي أوزان 12.5 طن دقيق.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.