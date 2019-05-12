جهود شرطة التموين في ضبط جرائم الغش التجاري خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 121 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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