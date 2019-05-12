الإعدام شنقًا لمتهمين والمؤبد لاثنين آخرين في قضية "أحداث مار مينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، والمؤبد لاثنين آخرين.

وكما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، وسجن متهمين 3 سنوات وبرأت متهمًا واحدًا، في القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.