التحريات الأولية: مشادة كلامية انتهت بقتل سيدة على يد ابنها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية بين عاطل ووالدته تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الابن طعنة قاتلة لأمه وأودت بحياتها.

البداية بلاغ تلقاه العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة في منطقة الكوم الأخضر.

انتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة، وتبين مقتل ربة منزل بطعنة نافذة في البطن، وأن المشتبه به نجلها، وأمكن التحفظ عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.