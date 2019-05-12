الأمن العام: تنفيذ 217 قضية لصالح البنوك بقيمة 4 ملايين جنيه خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أبريل الماضي عن تنفيذ 217 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والهيئات، وتم تنفيذ 210 حكماً قضائياً بإجمالي مديونية بلغت 4,602,750 أربعة مليون وستمائة واثنان ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 7 أحكام قضائية لصالح 5 شركات وهيئات. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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