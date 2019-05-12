الأمن العام يضبط 20 طربة حشيش بحوزة شخص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمرن: قطاع الأمن العام وقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنا من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار. تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته "20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، أثناء تواجده بدائرة القسم بسيارة ميكروباص "صغيرة الحجم، مستأجرة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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