رئيس شركة مياه الشرقية يلتقي مسئولي "ZK teco" للأنظمة الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، ووكيل الشركة بمصر، لبحث سبل توطيد التعاون المتبادل بين الجانبين.

وقدم "فارس"، بحسب بيان، عرضًا توضيحيًا لمسئولى شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، عن تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وأهم أنشطتها، كما اصطحبهم فى جولة بمركز المعلومات المتطور بالشركة، للاطلاع على الأنظمة التكنولوجية المستخدمة فيه.

وأوضح أن مسئولي أشادوا بمستوى التكنولوجيا المُستخدم فى المركز، وأساليب التأمين والمراقبة، وطريقة تطبيق الأنظمة الأمنية بالشركة، وتم الاتفاق على عمل تحديث لبعض الأنظمة الحالية.