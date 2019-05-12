محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
عقد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، ووكيل الشركة بمصر، لبحث سبل توطيد التعاون المتبادل بين الجانبين.
وقدم "فارس"، بحسب بيان، عرضًا توضيحيًا لمسئولى شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، عن تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وأهم أنشطتها، كما اصطحبهم فى جولة بمركز المعلومات المتطور بالشركة، للاطلاع على الأنظمة التكنولوجية المستخدمة فيه.
وأوضح أن مسئولي أشادوا بمستوى التكنولوجيا المُستخدم فى المركز، وأساليب التأمين والمراقبة، وطريقة تطبيق الأنظمة الأمنية بالشركة، وتم الاتفاق على عمل تحديث لبعض الأنظمة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شركة مياه الشرقية يلتقي مسئولي "ZK teco" للأنظمة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.