بعد مد العمل بها​.. ننشر نقاط مسح حملة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، تم مد العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، حتى نهاية العام الجاري.

وينشر الخليج 365 أماكن تمركز نقاط المسح الثابتة في المحافظات، لمسح المواطنين الذين لم يتقدموا خلال مراحل المبادرة الثلاث التي انطلقت في أكتوبر من العام الماضي.

للتعرف على أماكن نقاط المسح الثابتة.. اضغط هنا

كما يمكن التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335.