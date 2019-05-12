أول تعليق من رئيس مجلس النواب على قانون الإيجارات القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لن يناقش أي قوانين متعلقة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأمر غير مطروح بالمرة، خاصة أنه قانون توافقي يحتاج إلى توافق كبير حوله.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إن الفترة الأخيرة شهدت بعض التصريحات التي أثارت الرأي العام، مطالبا النواب بتوخي الحذر من مثل تلك التصريحات، متابعا: عندما أذهب لبعض الأماكن يسألني البعض هل ستقرون قانون الإيجار القديم وقانون انتخابات مجلس الشيوخ والشورى؟

وتابع: "أرد دائما والله ما أعرف حاجة ومفيش قوانين ستناقش للإيجار القديم ولا يوجد قوانين متعلقة بمجلس الشيوخ والنواب حتى الآن".

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وأضاف: فوجئت أن مجموعة من النواب تطوعوا للإعلان عن النسب المقررة في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهذا ما لم يتطرق إليه المجلس بالمرة،كما أن تلك القوانين لها طبيعة توافقية ولا يمكن أن تمرر من وجهة نظر حزب أغلبية فقط.

واستطرد قائلا :"القوانين لها قواعد معينة ولا يجوز للحكومة أن تتقدم بقانون حول انتخابات مجلس الشيوخ فتلك الوقانين نبت برلماني خالص".

وأوضح عبدالعال، أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط للنسب ويجب ألا تخل بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف: لا يجوز لحزب أغلبية أو حزب حاكم وهو أمر موجود على مستوى العالم أن يضع قوانين الانتخابات.​