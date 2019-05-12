التأمينات الاجتماعية: القانون الجديد بالبرلمان قبل 30 يونيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم

أعلن سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيصل البرلمان قبل 30 يونيه.

من جهته أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال رئاسته اجتماع اللجنة اليوم، أنه تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية 3 مرات حتى الآن.

وأشار المراغي، إلى أن التأخير بسبب منظمة العمل الدولية، قائلا: هي ورانا ورانا.. مش سايبانا في التنظيم النقابي ولا حتى في التأمينات الاجتماعية. ​