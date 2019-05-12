أخبار مصر | اليوم.. "نقل النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "نقل النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 20192020 لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة لوزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ديوان عام وزارة النقل".

وتناقش اللجنة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 20192020، لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة لوزارة النقل "الهيئة العامة للنقل النهري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل".

