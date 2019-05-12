أخبار مصر | اليوم.. "دينية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "دينية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20192020 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية". تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20192020 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية". وتناقش اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20192020 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية "قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة".



Advertisements