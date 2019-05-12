أخبار مصر | اليوم.. "صناعة النواب" تناقش مع وزير الكهرباء إمكانية الاستفادة من الفائض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "صناعة النواب" تناقش مع وزير الكهرباء إمكانية الاستفادة من الفائض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة الفائض في الطاقة الكهربائية الذي تحققه وزارة الكهرباء والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019-2020 بشأن قطاع الحماية الاجتماعية والتأمينات، وكذلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

