أخبار مصر | اليوم.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20192020 بشأن قطاع الحماية الاجتماعية والتأمينات، وكذلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى اجتماع اليوم الأحد لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 20192020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

