أخبار مصر | اليوم.. "دفاع النواب" تناقش إجراءات تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "دفاع النواب" تناقش إجراءات تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة إجراءات تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام في يونيو 2019، وكذلك الملاعب التي تستضيف هذه المباريات.

وتعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة اجتماع اليوم الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 2122019 بشأن طريقة إقراره.

