أخبار مصر | اليوم.. "عربية النواب" تناقش طلب إحاطة حول عدم تفعيل اتفاقية الصيد العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "عربية النواب" تناقش طلب إحاطة حول عدم تفعيل اتفاقية الصيد العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان اجتماع اليوم الأحد، لمناقشة طلبا الإحاطة المُقدمان من النائبة شادية خضير بشأن عدم تفعيل اتفاقية الصيد العربية وعدم اغتنام الشواطئ المصرية المتاخمة لمصر وكيفية التعامل مع مراكب الصيد خارج حدود المياه الإقليمية وكيفية حمايتها بالمناطق العربية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عبد المقصود رحيم بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية في مجال الصيد وعدم تعرض الصيادين المصريين للقبض والاستيقاف عند دخولهم المياه الإقليمية العربية للصيد فيها.

