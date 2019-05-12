أخبار مصر | اليوم.. "خارجية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "خارجية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماع اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة موازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى اجتماع اليوم الأحد لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 20192020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.



كما تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء اللجنة اجتماع لمتابعة توصيات لجنة الخطة والموازنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20182019 فيما يخص التوصيات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

