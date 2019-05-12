أخبار مصر | اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش موازنة وزارة التجارة والصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش موازنة وزارة التجارة والصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماع اليوم الأحد؛ لاستكمال نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 20192020 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها "الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات - صندوق تنمية الصادرات".

كما تستكمل اللجنة في اجتماعها نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

