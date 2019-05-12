أخبار مصر | اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش مشروعي قانون رسوم التوثيق والشهر ومكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش مشروعي قانون رسوم التوثيق والشهر ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة اجتماع اليوم الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 2122019 بشأن طريقة إقراره.

وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، وتناقش اللجنة أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

