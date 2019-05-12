أخبار مصر | ننشر آخر التطورات بمبنى المحامين الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر آخر التطورات بمبنى المحامين الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد مبنى نقابة المحامين الجديد، الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تطورا ملحوظا في أعمال البناء والتشييد، حيث يجرى الآن صب الدور الخامس بعد الأرضي، استعدادا لصب السقف الأسبوع المقبل.

وقد تم، منذ بداية العام الحالى، الانتهاء من وضع التدعيمات الأساسية لأعمدة المبنى، وكذلك من بناء دورين تحت الأرض، واللذين من المقرر أن يكونا جراجا للسيارات، ومن الدور الأرضي كاملا، ومن المقرر الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى كاملا بحلول الشهر المقبل.

وقد وصل الطوب الأحمر لبدء أعمال بناء الأدوار التي انتهت منها الهيئة، في اطار ما تقوم به من أعمال البناء والتشييد.

كانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، وقعت بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مبنى جديد للنقابة بجوار المبنى التاريخى القديم، الكائن بناصية تقاطع شارعى رمسيس وعبدالخالق ثروت، وتم وضع حجر الأساس فى أغسطس من العام الماضى، ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء المبنى الجديد للنقابة خلال عامين.