مصر | "غدر الصحاب".. يذبح صديقه بـ"سكين" ويقطع جسده بـ"منشار" لسرقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غدر الصحاب".. يذبح صديقه بـ"سكين" ويقطع جسده بـ"منشار" لسرقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسكندرية في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12 .

وتعود البداية بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على حقيبتين بداخلهما أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12 المؤدي إلى ترعة العامية بدائرة القسم وبهم قطع من ملابسه التي كان يرتديها وكذا العثور على مبلغ "4055 جنيه ، 167 دولار".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي الإسكندرية إلى تحديد شخصية المجني عليه "عاطل، 44، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه" كما أسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، 34 سنة، مُقيم "دائرة قسم شرطة أول المنتزه".

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه ووجود معاملات مالية فيما بينهما في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ولعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة فعقد العزم على التخلص منه وسرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجة إلى الشقة سكنه وباغته بضربه على رأسه بزجاجة وطعنه بسكين برقبته فأودى بحياته واستولى على مبلغ 40 ألف جنيه كان بحوزته وجهاز تابلت، وخشية افتضاح أمره قام بشراء منشار كهربائي وبعض الأكياس البلاستيكية وحقيبتين وقام بتقطيع جثته ووضعها داخل الحقيبتين وإلقائها بمكان العثور باستخدام سيارة ملاكي ملك صديقته، 37 مديرة مركز تنمية مهارات".

وتابع المتهم، بإرساله حوالة بريدية لنجل عمه بمبلغ 21 ألف جنيه وأعطى صديقته سالفة الذكر مبلغ 16 ألف جنيه، أرشدت الأخيرة عن غويشة ذهبية قامت بشرائها من المبلغ المستولى عليه ومبلغ 7 آلاف جنيه، أرشد المتهم عن جهاز التابلت والحوالة البريدية، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم والمنشار الكهربائي بإلقائهما بأحد صناديق القمامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.