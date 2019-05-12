مصر | تعرف على أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقا بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقا بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طره حكمها في القضية رقم 2278 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لسنة 2018، والمقيدة برقم 102 حصر كلى لسنة 2018، ورقم 1370 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، ورقم 109 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث كنيسة مار مينا بحلوان".

حيث قضت بالإعدام شنقا لمتهمان والمؤبد لـ 2 آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين.

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والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا هم كل من الإرهابي إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفي والإرهابي عادل إمام محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.