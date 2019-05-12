مصر | فريد شوقي ينكر الاتهامات الموجهة إليه في أحداث بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريد شوقي ينكر الاتهامات الموجهة إليه في أحداث بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم فريد شوقي إبراهيم يوسف، بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير في القضية رقم 5536 /2011 جنايات بولاق الدكرور.

وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم في بداية الجلسة، فواجهت هيئة المحكمة المتهم فريد شوقي، بما هو مسند اليه فأنكر كل الاتهامات المنسوبة إليه.

حضر المتهم الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات وقررت المحكمة حبسه واعادة محاكمته محبوسا على ذمة القضية .

Advertisements

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق ببراءة 4 متهمين وهم أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة واحمد عيد على خلاف وعاقبت المتهم فريد شوقى إبراهيم غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد .

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام الماضى، وهم أحمد ابراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة وفريد شوقى ابراهيم واحمد عيد على خلاف، كما الزمتهم بالمصاريف وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسماء المحكوم عليهم فى القضية؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة ممدوح عبد الباقى واحمد محمد حسن مبروك بالحبس مع الشغل سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.