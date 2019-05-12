مصر | "في نهار رمضان".. شاب يقتل أمه بـ"السكين" في الشارع بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في نهار رمضان".. شاب يقتل أمه بـ"السكين" في الشارع بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب على قتل والدته بطعنات السكين، إثر نشوب مشاجرة بينهما صباح اليوم الأحد، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل والدته بطعنات السكين، بالشارع، بمنطقة الكوم الأخضر دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وعثر على جثة مسنة مصابة بطعنات بجسدها، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين شاب ووالدته، بسبب وجود خلافات بينهما، وقيامه بطعنها بسلاح أبيض سكين حال تواجدها بالشارع، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مليوني جنيه.. القبض على شاب لإتجاره في العملات الأجنبية بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة للأموال العامة بشرق الدلتا عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية " الريال السعودى" من المواطنين وإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

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بإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصري).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.