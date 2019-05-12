انت الان تتابع مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 مايو بمحافظات مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 مايو بمحافظات مصر
بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 12 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة الفجر 3:226 ص الظهر 11:51 ص العصر 3:28 م المَغرب 6:39 م العِشاء 8:06 م أوقات الصلاة فى الإسكندرية الفجر 3:27 ص الظّهر 11:57 ص العَصر 3:36 م المَغرب 6:47 م العِشاء 8:15 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الفجر 3:20 ص الظهر 11:47 ص العَصر 3:25 م المَغرب 6:36 م العِشاء 8:04 م مواعيد
الفجر 3:226 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28 م
المَغرب 6:39 م
العِشاء 8:06 مأوقات الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:27 ص
الظّهر 11:57 ص
العَصر 3:36 م
المَغرب 6:47 م
العِشاء 8:15 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:20 ص
الظهر 11:47 ص
العَصر 3:25 م
المَغرب 6:36 م
العِشاء 8:04 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:20 ص
الظهر 11:39 ص
العَصر 3:12 م
المَغرب 6:23 م
العِشاء 7:48 ممواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:13 ص
الظهر 12:21 م
العَصر 3:45 م
المَغرب 6:58 م
العِشاء 8:19 مأوقات الصلاة فى أسيوط
الفجر 3:36 ص
الظهر 11:53 ص
العَصر 3:25 م
المَغرب 6:36 م
العِشاء 8:00 م
تعرف على عدد ساعات الصوم حول العالم في أول يوم رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 مايو بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.