حادث وزحام في شوارع العاصمة.. حالة المرور صباح اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالة الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبري يوميا، للتعرف على الطرق التى تشهد سيولة مرورية واستخدامها، وكذلك رصد الكثافات المرورية لتجنب الأماكن المزدحمة، ورصدت المتابعة المرورية بالإدارة العامة للمرور كثافات على الطرق من الأقاليم إلى مداخل القاهرة، حيث شهد نفق السلام كثافات مرورية فى الاتجاه إلى التجمع الخامس، بينما شهد المحور الأرضي بشبرا الخيمة كثافات مرورية، بدأت من نزلة الطريق الدائري الإقليمي، وامتدت حتى تجاوزت نفق شبرا، وتم رصد كثافات أقل نسبيا على طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي.

سيطرت كثافات تتجاوز 60% على المحور الأرضي برمسيس وبدت الكثافة متحركة، وامتدت إلى منطقتي العباسية ومدينة نصر، بينما اتسمت الحركة المرورية أعلى محور 26 يوليو بالمرونة، وكذلك شهد كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه إلى الجيزة ومنطقة وسط البلد. وتمركزت كثافات مرورية فى نزلة الطريق الدائرى إلى ميدان