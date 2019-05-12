طقس اليوم.. حار في أوقات الصيام لطيف ليلا

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الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأحد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 18 35 شبين الكوم 17 35 طنطا 16 34 دمنهور 16 35 الإسكندرية 15 26 بلطيم 16 27 مطروح 18 24 السلوم 16 23 سيوة 16 31 بورسعيد 18 26 دمياط 18 26 الزقازيق 17 36 الإسماعيلية 20 36 السويس 17 34 العريش 16 28 رفح 17 27 رأس سدر 17 32 نخل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 18 35 شبين الكوم 17 35 طنطا 16 34 دمنهور 16 35 الإسكندرية 15 26 بلطيم 16 27 مطروح 18 24 السلوم 16 23 سيوة 16 31 بورسعيد 18 26 دمياط 18 26 الزقازيق 17 36 الإسماعيلية 20 36 السويس 17 34 العريش 16 28 رفح 17 27 رأس سدر 17 32 Advertisements نخل 09 33 نويبع 20 35 طابا 19 34 كاترين 13 26 الطور 19 31 شرم الشيخ 21 31 الغردقة 20 32 مرسى علم 22 31 الفيوم 18 36 بنى سويف 18 36 المنيا 18 36 أسيوط 17 36 سوهاج 18 36 قنا 19 37 الأقصر 19 37 أسوان 20 38 أبو سمبل 19 38 الوادى الجديد 17 38 شلاتين 20 32 أبو رماد 21 31 حلايب 22 29 رأس حدربة 21 30

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