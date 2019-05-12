شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تطوير طريق «بنها-المنصورة» بتكلفة 1.2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «بنها-المنصورة»، بطول 73 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كباري علوية على الطريق، وهي كباري: (كفر شكر، وصهرجت، وبشلا، وطنامل، واسنيت) بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، وذلك لدفع معدلات التنفيذ، خاصة مع الكثافة المرورية العالية بالطريق، وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.

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خلال الاجتماع تم استعرض معدلات التنفيذ للقطاعات الأربعة للطريق، وكذلك معدلات تنفيذ الكباري، حيث وجه الوزير بأن يتم تكثيف الأعمال وأن تكون على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري وإزالة كافة المطبات بالطريق التي أنشأها الأهالي ودراسة أماكن وضع المطبات وتصميمها بشكل هندسي، وعقد اجتماع أسبوعي بين هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة لإزالة كافة المعوقات وسرعة الإنجاز وموافاته بنتائج هذه الاجتماعات وبتقدم معدلات التنفيذ.

وصرح وزير النقل بأن مشروع تطوير طريق «بنها-المنصورة» يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأضاف أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره، كما أن الكباري التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي.