شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 16 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، 16 طبيبًا وصيدليًّا وممرضًا بمركز طب الأسرة بطحانوب وعدد من الوحدات الصحية بالمركز والمدينة، للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر أنه تم شن حملة من إدارة التفتيش المالي والإداري على الوحدات المحلية وقطاع الصحة، وتمت إحالة 16 طبيبا وصيدليا وممرضا لعدم تواجدهم بمحل عملهم، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق لتغيبهم بدون إذن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق، بعدما توقف العمل تماما في الوحدات الصحية.