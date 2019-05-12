شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر: الإنارة والنظافة والمظهر الجمالي على رأس أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، خلال لقائه مع سكان الحي الرابع بالمدينة، على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه السكان بالمدينة، وأهمها تحسين مستوى النظافة، وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة لتحسين المظهر الجمالي بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة، وكذا العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة بالمدينة، وذلك باللقاء المستمر مع السكان.

جدير بالذكر أن رئيس جهاز مدينة صرح، في وقت سابق، عن عقد الجهاز لعدة لقاءات مع السكان بالمدينة للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم، حيث تم تخصيص يوم الإثنين 22/4/2019 للاجتماع مع سكان الحي الرابع، ويوم الأربعاء 24/4/2019، للاجتماع مع سكان الحي المتميز، ويوم الإثنين 6/5/2019 تم الاجتماع بسكان الحي الخامس، ويوم الأربعاء 8/5/2019 للقاء سكان حي الأمل (صبحي حسين سابقاً).

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجهاز مع سكان الحي الثاني، اليوم الإثنين الموافق 13/5/2019، وسكان الحي الأول، ويوم الأربعاء 15/5/2019، وسكان الحي الثالث، ويوم الإثنين 20/5/2019 طبقا للجدول المعلن للقاءات سكان المدينة.