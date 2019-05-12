شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دوسلدروف الألمانية في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا.

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وصلى البابا تواضروس القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها؛ عقب صلوات التدشين، بمشاركة الأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، كريف لباخ، والكنائس التي حوله بألمانيا، والكهنة، والشعب القبطي بمدينة دوسلدروف الألمانية.

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني- في كلمته أمس السبت، خلال لقائه مع شعب الكنيسة، بحضور السفير بدر عبدالعاطي السفير المصري بألمانيا، والدكتور خالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت- جموع الشعب الألماني إلى قراءة التاريخ المصري الغنى بالحضارة الإنسانية «الفرعونية والقبطية والإسلامية»، موجها الدعوة لهم لزيارة مصر، والتعرف على تاريخها الطويل الممتد عبر العصور، ومشاهدة الأديرة والكنائس القديمة، إلى جانب المعالم الأثرية الممتدة في جميع المحافظات المصرية عبر العصور.

وسبق أن زار البابا تواضروس الثاني ألمانيا في أكتوبر 2017، في رحلة رعوية وعلاجية، وكان من المفترض أن يدشن الكنيسة القبطية بدوسلدورف في ذلك الوقت، غير أنه ألغى الزيارة لأسباب صحية، والتقى خلال زيارته كهنة الكنائس المصرية في الإبراشيتين هوكستر ودوسلدورف.