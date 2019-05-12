شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات بنسبة 60% على معرض الحسين للكتب الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم معرض الكتب الدينية بساحة مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة بجوار ملتقى الفكر الإسلامى، تخفيضات تصل إلى 60% على الكتب. ويقام المعرض سنويا بجوار ملتقى الفكر الإسلامى، لبيع كتب علماء الأزهر التى تعالج الفكر المتطرف، حيث يستضيف الملتقى علماء الأزهر على مدى شهر رمضان الكريم. Advertisements فى سياق متصل يحرص ملتقى الفكر الإسلامى على استضاف فرق الإنشاد الدينى فى ساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وكان آخرها يوم الخميس الماضى، بحضور عدد من المنشدين، فى إطار الدور الثقافى الذى يقدمه الملتقى خلال شهر رمضان المبارك.

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