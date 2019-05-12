شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال بلامأوى ينقذ مسن فى الدقى ويعيده لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أطفال بلامأوى فى إنقاذ مسن وإعادته لاسرته وتبين خلال دراسة الحالة، التى قام بها الفريق أن المسن "حسين . أ " البالغ من العمر 62 عاما مقيم أعلى كوبرى الدقى مصاب ببعض الكدمات فى أماكن متفرقة بجسده ويعانى من بعض الاضطرابات النفسية.

وعلى الفور تدخل فريق أطفال بلامأوى لتقديم يد العون للمواطن وإعطائه ملابس وتم اصطحابه لأحد المستشفيات بالدقى، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليه وعمل الأشعة اللازمة للاطمئنان على صحته.

وبعد جلسة نفسية، تبين أن المسن المذكور قادم من محافظة السويس، وقد تم اصطحابه لدار الفريد لتقديم كل أنواع الرعاية النفسية والصحية، وقد اتضح أن أسرة المواطن تبحث عنه وقد قاموا بعمل إعلان يفيد بتغيبه وأنه يعانى من مرض الزهايمر، وعلى الفور تم التواصل مع الأسرة وتم تسليم المواطن لأسرته، وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا لحماية الأطفال والكبار بلاماوى فى 14 محافظة.