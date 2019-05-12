شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.