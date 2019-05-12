شكرا لقرائتكم خبر عن "مافيش صاحب يتصاحب".. قاتل صديقه: قطعت جثته بالمنشار بعد سرقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مافيش صاحب يتصاحب" أغنية جسدت الواقع، حيث تخلص عاطل من صديق عمره، وقطع جثته بمنشار ووضعها فى حقيبتين ثم تخلص منها فى مصرفين بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بالعثور على حقيبتين بداخلهما أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12 المؤدى إلى ترعة العامية بدائرة القسم وبهم قطع من ملابسه التى كان يرتديها والعثور على مبلغ "4055 جنيه ، و167 دولار".

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى فى الإسكندرية بإشراف اللواء محمد الشريف مدير الأمن إلى تحديد شخصية المجنى عليه "عاطل" يبلغ من العمر 44 سنة، مُقيم شرطة المنتزه" كما أسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل، يبلغ من العمر 34 ، مُقيم "دائرة قسم شرطة أول المنتزه ".

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مؤكداً إرتباطه بعلاقة صداقه بالمجنى عليه ووجود معاملات مالية فيما بينهما فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية ولعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة فعقد العزم على التخلص منه وسرقته ، وفى سبيل تنفيذ مخططه استدرجه إلى شقته وباغته بضربه على رأسه بزجاجة وطعنه بسكين برقبته فأودى بحياته وإستولى على مبلغ 40 ألف جنيه كان بحوزته وجهاز تابلت ، وخشية إفتضاح أمره اشترى منشار كهربائى وبعض الأكياس البلاستيكية وحقيبتين وقطع جثته ووضعها داخل الحقيبتين والقاها بمكان العثور بإستخدام سيارة ملاكى ملك صديقته.

وأضاف المتهم أنه أرسل حوالة بريدية لابن عمه بمبلغ 21 ألف، جنيه وأعطى صديقته مبلغ 16 ألف جنيه ، وأرشدت الأخيرة عن "غويشة" ذهبية قامت بشرائها من المبلغ المستولى عليه ومبلغ 7 آلاف جنيه ، أرشد المتهم عن جهاز التابلت والحوالة البريدية ، ثم تخلص من السلاح المستخدم والمنشار الكهربائى بإلقائهما بأحد صناديق القمامة.