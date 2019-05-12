شكرا لقرائتكم خبر عن افتكروهم فى رمضان.. "الملازم أول أحمد عز.. سلم على الشهدا اللى معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شهيد بيجاور شهيد والقايمة مفتوحة.. كله فى سبيل الوطن حامل على الكف روحه"، صباح يوم الجمعة 9 ديسمبر نهاية عام 2016، خرج الملازم أول أحمد عز ضابط قسم شرطة العمرانية من مسكنه بشارع المنيا المتفرع من شارع الثلاثينى بالعمرانية، مستقلا سيارته فى طريقه إلى قسم شرطة العمرانية حيث يعمل ضابط نظام.

تقابل عز مع عدد من أصدقائه وزملائه وتبادل معهم الأحاديث كما اعتاد، ثم توجه إلى الكمين الأمنى بشارع الهرم، الذى يشارك به مع آخرين من زملائه، مر بعض الوقت حتى حضر إليه شقيقه، وحصل منه على سيارته الملاكى وانصرف، واستكمل عز مهمته فى عملية التأمين وفحص الخارجين عن القانون.



الشهيد خلال عمله بقسم الهرم

خلال أداء الشهيد عمله بصحبة قوة أمنية مكونة من ضابط آخر، وعدد من أفراد الشرطة والمجندين، انفجرت عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية، مما أسفر عن استشهاد "عز" وضابط آخر، بالإضافة إلى أمين شرطة و3 مجندين، وإصابة 3 مجندين آخرين، ليعد من أصغر شهداء الشرطة، حيث أنه تخرج عام 2015.

والد الشهيد أحمد عز قال أنه علم باستشهاد إبنه من خلال الإعلان عن خبر تفجير الكمين الأمنى عبر وسائل الإعلام، حيث أخبرته زوجته بأمر التفجير، فأسرع إلى شارع الهرم، والتقى بأحد القيادات الأمنية، وعندما سأله عن إبنه، أخبره أنه لقى ربه شهيدا.



والد الشهيد أحمد عز

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وتابع والد الشهيد حديثه قائلا، أن إبنه كان يحب العمل الشرطى، حيث التحق بأكاديمية الشرطة دون أى واسطة أو محسوبية، وعقب تخرجه التحق للعمل بقسم شرطة العمرانية، وكان يشارك فى تأمين الكمين الأمنى بصفة ليست يومية، إلا أن القدر شاء أن يحصل على الشهادة فى سبيل الدفاع عن وطنه.

وأضاف والد الشهيد أن "أحمد" كان يستعد لخطبة فتاة، حيث كان ينتظر الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية، إلا أنه لقى ربه شهيدا، مضيفا أن أحد زملاء إبنه أخبره أن "أحمد" نطق الشهادة قبل أن يفارق الحياة، حيث كانت هى أخر كلماته.



الشهيد خلال دراسته بأكاديمية الشرطة

وذكر بيان وزارة الداخلية عقب وقوع الحادث، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بحدوث انفجار بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، قرب تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة، حيث تبين انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الخدمة الأمنية المشار إليها، مما أسفر عن استشهاد 6 من قوات الأمن (ضابطين – أمين شرطة – 3 مجندين)، وإصابة 3 مجندين آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وفرض كردون أمنى بمحل الواقعة، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



الشهيد الملازم أول أحمد عز