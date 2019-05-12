قطع المياه عن عدة مدن بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة

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توزيع مياه الشرب - صورة أرشيفية
أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، قطع مياه الشرب عن عدة مدن في القاهرة الجديدة، وذلك لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة 2 صباح الأحد حتى انتهاء أعمال الصيانة في اليوم نفسه الساعة 2 ظهرًا. وقال عمران، في بيان له اليوم، السبت، إنه نظرًا لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه في مدينة العبور، سيتم انقطاع المياه عن المدن والمناطق الآتية: "العبور والشروق ومدينة السلام بالكامل ومدينة النهضة بالكامل والفاروقية ومدينة قباء بالكامل وبعض مناطق السد العالى جسر السويس".
وأكد وجود سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100، بالنسبة للمدن الجديدة، و125 لباقى المناطق، مطالبا المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها توفير احتياجاتهم لحين عودة المياه. وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد
وأكد وجود سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100، بالنسبة للمدن الجديدة، و125 لباقى المناطق، مطالبا المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها توفير احتياجاتهم لحين عودة المياه.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.
وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطى وقنا لخدمة مصر العليا.
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