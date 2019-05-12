البابا يدعو الألمان لزيارة مصر: تعرفوا على تاريخنا

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البابا تواضروس
دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب الألماني إلى قراءة التاريخ المصري الغني بالحضارة الإنسانية "الفرعونية والقبطية والإسلامية". جاء ذلك خلال زيارته، السبت، لكنيسة السيدة العذراء مريم بدوسلدورف في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا. وطاب البابا تواضروس، الشعب الألماني، بزيارة مصر والتعرف على تاريخها الطويل الممتد عبر العصور ومشاهدة الأديرة والكنائس القديمة إلى جانب المعالم الأثرية الممتدة في جميع المحافظات المصرية عبر العصور.
وقال إن الكنيسة تصلي من أجل أن يحل السلام والمحبة في قلب كل أحد، مقدما الشكر لجميع الألمان لحسن الاستقبال، ومنهم أندريه كوير رئيس البرلمان في شمال شرق الراين وعمدة مدينة دوسلدروف، والسفير بدر عبد العاطي السفير المصري بألمانيا والدكتور خالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت وأعضاء السفارة المصرية،
وقال إن الكنيسة تصلي من أجل أن يحل السلام والمحبة في قلب كل أحد، مقدما الشكر لجميع الألمان لحسن الاستقبال، ومنهم أندريه كوير رئيس البرلمان في شمال شرق الراين وعمدة مدينة دوسلدروف، والسفير بدر عبد العاطي السفير المصري بألمانيا والدكتور خالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت وأعضاء السفارة المصرية، إذ قدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان.
وأعرب البابا تواضروس عن سعادته الغامرة بزيارته كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دوسلدروف ومقابلة "الأصدقاء" من ألمانيا في هذه الكنيسة المباركة بتاريخها القديم، مقدرا جميع المجهودات التي تم بذلها من أجل أن يكون للأقباط كنيسة كبيرة في المدينة، لافتا إلى أن الكنيسة تحتفل بأيام القيامة لمدة 50 يوما، وهي كلها أيام فرح.
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