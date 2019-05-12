انت الان تتابع البابا يدعو الألمان لزيارة مصر: تعرفوا على تاريخنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضروس

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب الألماني إلى قراءة التاريخ المصري الغني بالحضارة الإنسانية "الفرعونية والقبطية والإسلامية". جاء ذلك خلال زيارته، السبت، لكنيسة السيدة العذراء مريم بدوسلدورف في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا. وطاب البابا تواضروس، الشعب الألماني، بزيارة مصر والتعرف على تاريخها الطويل الممتد عبر العصور ومشاهدة الأديرة والكنائس القديمة إلى جانب المعالم الأثرية الممتدة في جميع المحافظات المصرية عبر العصور.

وقال إن الكنيسة تصلي من أجل أن يحل السلام والمحبة في قلب كل أحد، مقدما الشكر لجميع الألمان لحسن الاستقبال، ومنهم أندريه كوير رئيس البرلمان في شمال شرق الراين وعمدة مدينة دوسلدروف، والسفير بدر عبد العاطي السفير المصري بألمانيا والدكتور خالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت وأعضاء السفارة المصرية،

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