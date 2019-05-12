انت الان تتابع الجندي: السيدة عائشة كان لديها تمثال ولم يمنعها النبي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة نهى عن التماثيل ليفرغ عقيدة الكفار، لكن الأمر بعد ذلك كان هينا، لدرجة أن السيدة عائشة كان لديها تمثال على هيئة حصان مجنح تلعب به ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف الجندي، في حلقة من برنامجه "لعلهم يفقهون"، على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن النبي حينما سأل عائشة، ما هذا؟ قالت له: "إنه تمثال على شكل خيل مجنحة مثل خيل سليمان نبي الله".

وفسّر الجندى، الآية الكريمة: "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ"، مشيرًا إلى أن كلمة محراب تعني مكان للعبادة، ولأن ذلك المكان يتم دخوله للتعبد معلنا الحرب على الشيطان. أما

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