شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بموانئ البحر الأحمر لعودة العمالة المصرية بدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بموانيها (سفاجا/ الغردقة/ نويبع) لبدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم وسفر عمالة خدمة الحجاج بالتزامن مع موسم العمرة، وذلك على متن خمس سفن هي: أمانة والقاهرة بميناء سفاجا، برنسيسة وسينا بميناء نويبع والعبارة الرياض بميناء الغردقة.

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وشدد الوزير على تجهيز قرى خدمة الركاب بمدينتي سفاجا والغردقة وقرية الحجاج بمدينة نويبع لاستقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء والتنسيق مع كافة الأجهزة العاملة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وإدارة المرور، لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب قبل دخولهم الميناء والقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات أمام بوابة الميناء.

ومن جانبه، صرح اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن مديري الموانئ سيقومون بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وإجراءات الإفراج عن سيارات التربتيك القادمة بصحبة الركاب، والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في وقتها والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظاتهم وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

كما أكد ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة، وقيام لجنة من التفتيش البحري بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.