شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بموانئ البحر الأحمر قبل عودة العمالة المصرية بالخليج لقضاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بموانيها (سفاجا/الغردقة/نويبع) لبدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم وسفر عمالة خدمة الحجاج بالتزامن مع موسم العمرة وذلك على متن 5 سفن "رحلات مكوكية".

ويتم الآن تجهيز قرى خدمة الركاب بمدينتى سفاجا والغردقة وقرية الحجاج بمدينة نويبع لاستقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء، كما يتم التنسيق مع كافة الأجهزة العاملة بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وإدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب قبل دخولهم للميناء و القضاء على ظاهرة تكدس الاتوبيسات امام بوابة الميناء .

وأكد اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة، أن مديرى الموانئ سيقومون بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات وسرعة انهاء اجراءات الافراج عن سيارات التربتيك القادمة بصحبة الركاب، والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه، والتنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

كما أكد صالح على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة وقيام لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب .