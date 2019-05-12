شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة دوسردولف بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة دوسردولف بألمانيا التى وصل لها أمس، وبعدها صلوات القداس الإلهى، والتى تستمر حتى الثالثة عصرا، وفى الرابعة والنصف يتناول البابا الغداء مع كهنة الكنيسة، ويلتقى شعب كنيسة دوسردولف فى لقاء مفتوح يجيب فيه على كافة أسئلتهم الروحية والدينية والرعوية.

فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل، وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضا

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية، حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك، والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.