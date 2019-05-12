شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على علامات تنذر بوجود دوران وأعمال تطوير على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد العديد من العلامات التى تنبه السائقين وتحذرهم من وجود دورانات ومناطق أعمال وتطوير تؤثر على حركة السيارات منعا لوقوع الحوادث ومن تلك العلامات: علامة قـــف: علامة قـــف: تنبه السائق بالتوقف على الطريق لوجود شئ ما أو علامة بتقاطع معين لحين مرور باقى السيارات قف. ممنــوع الدوران: ممنــوع الدوران: تحذر المواطنين من عدم الرجوع إلى الوراء أو الدوران فى مكان غير مخصص لذلك. ممنــوع الدخــول: ممنــوع الدخــول: توجه السائقين بعدم التدخل فى أى عمل لا يأمن عواقبه ويحذره من الدخول إليه مثل مناطق الأعمال. أمامــك دوران: أمامــك دوران: تساعد السائقين فى الوصول إلى أقرب دوران يساعده فى التوجه إلى الرحلة المرورية التى يسعى إليها. Advertisements انتبــه: انتبــه: هى علامة تحذيرية تساعد السائقين فى استخدام الطريق الصحيح وتنبه إلى وجود شئ ما على الطريق. قـف أمامــك إشــارة ضوئية: قـف أمامــك إشــارة ضوئية: توجه السائق بالتوقف قبل البدء بأى عمل أثناء قيادة السيارة. أمامك طريــق ضيــق: أمامك طريــق ضيــق: تنبه السائق بوجود طريق ضيق لا يسع السيارة أثناء المرور اليه ويفضل الابتعاد عنه. اتجــاه اجبــارى: اتجــاه اجبــارى: هى علامة توجه السائقين بالتوجه بشكل إجبارى للطريق وعدم استخدام أى اتجاه آخر منعا للحوادث.

علامات مرورية

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