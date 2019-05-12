سفير مصر ببكين يحث أبناء الجالية لبذل الجهود لرفعة شأن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

دعا سفير مصر ببكين السفير أسامة المجدوب، أبناء الجالية المصرية بالصين إلى تعزيز التعاون فيما بينهم والتضامن، وبذل كافة الجهود من أجل رفعة شأن مصر، مشيرا إلى أن الجاليات المصرية هم سفراء مصر في الخارج.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه السفير المجدوب وحرمه السفيرة نجلاء الظواهري لأبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة الدبلوماسية؛ بمناسبة شهر رمضان الكريم، بدار سكنه في العاصمة (بكين) مساء أمس السبت، بحضور أعضاء مكاتب الدفاع والتجارة والإعلام والثقافة وبعض أبناء الجالية المصرية في الصين وأسرهم.

ونقل المجدوب - في كلمة ألقاها أثناء الحفل - تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية في الصين بمناسبة شهر رمضان المبارك.