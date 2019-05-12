مسؤول يكشف التحركات الحكومية تجاه الشركات غير الجادة في توشكى وشرق العوينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة سوف يعاين الأراضي التي حصلت عليها الشركات من الدولة المصرية خلال حقبة التسعينات في توشكى وشرق العوينات للتأكد من تنفيذ التنمية التي أرادتها الدولة.

وأوضح حلمي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهيئة عقب الاجتماع شكلت لجنة لحصر عدد الشركات غير الجادة في التعامل مع كافة المساحات التي حصلت عليها منذ انطلاق مشروع تعمير توشكى، مضيفًا أن الهيئة بدأت في عمل ملف لكل شركة لتقييم جودة أداء تلك الشركات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال إن "بعض المخالفين أيضا قاموا بزراعة الأراضي محاصيل مخالفة مثل البرسيم والأرز ومحاصيل الفاكهة".

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وأشار إلى أن اللجنة وجهت إنذار للمخالفين من أصحاب تلك الشركات، مؤكداً أنه خلال شهرين سوف تتوفر كافة المعلومات عن المخالفين والعقوبة المتوقع تنفذها على المخالفين سواء بسحب الأراضي غير المستغلة وطرحها من جديد عبر مزدات الهيئة.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، قرر الخميس الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة موقف الشركات العاملة في منطقة توشكي للتأكد من تنفيذ عمليات التنمية في منطقة توشكى وشرق العوينات.

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