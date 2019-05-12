​"إلكتروني للقطارات المميزة".. السكة الحديد تتوسع في وسائل حجز تذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بوزارة النقل، عن اتجاه هيئة السكة الحديد للتوسع في وسائل حجز تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، بجانب الحجز الإلكتروني والموبايل.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة بصدد الإعلان عن إتاحة حجز تذاكر القطارات المميزة والمطورة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو عن طريق "أبليكشن" المحمول، على غرار القطارات المكيفة.

وأوضح المصدر، أن القرار يتزامن مع اتجاه الحكومة لتطبيق الشمول المالي والتحصيل الإلكتروني، وزيادة منافذ بيع التذاكر وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر وكذلك التيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت، ومعالجة مشكلة سقوط "السيستيم" خلال حجز التذاكر.

وأطلقت وزارة النقل، أكتوبر العام الماضي، أول برنامج على الهاتف المحمول للاستعلام وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، من خلال التليفون المحمول.