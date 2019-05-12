​تصل لـ15 ألف جنيه .. تعرف على حوافز العاملين بالسكة الحديد - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

حدد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الحد الأقصى لصرف الحوافز للعاملين بالعيئة.

ووفقا لمنشور داخلى للهيئة حصل "الخليج 365" على نسخه منه، وصلت الحوافز إلى 15 ألف و300 جنيه لرؤساء الإدارات المركزية، كما بلغ حافز المدير العام بالهيئة 11300 جنيه، وحافز مدير الإدارة 8300 جنيه، فيما وصل حافز رئيس قسم وباقيي الطوائف إلى 6300 جنيه.

وتضمن القرار، أن كافة الحوافز الممنوحة للعاملين سلطة تقديرية للسلطة المختصة بالقطاع، وفي حالة حصول العامل على تقدير أقل من 75 % يتم العرض على السلطة الأعلى للقطاع المختص لتقرير ما تراه بشأنه.

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وشدد الخطاب على ضرورة صرف جميع الحوافز بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد أصدرت قرارا توحيد كافة حوافز العاملين تحت حافز واحد يسمى "حافز الجهود" يتم صرفه شهريا وفق لتقييم المدير المباشر.