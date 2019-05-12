لن يكلف الدولة شيئًا.. عجمي تطالب بمناقشة مشروع قانون "نقل جثامين المصريين بالخارج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم

جددت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، لجنة العلاقات الخارجية، مطالبتها بمناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين المصريين بالخارج وتجهيز ونقل جثامين المتوفين منهم على نفقة الدولة.

وقالت عجمي في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون أحيل إلى الجلسة العامة للبدء في مناقشته منذ فترة طويلة إلا أنه لم يتم عقد جلسات لمناقشته، مؤكدة في الوقت نفسه أن القانون يحل أزمة كبيرة تواجه المصريين في الخارج، ويؤكد التزام الدولة المصرية بحقوق مواطنيها وكرامتهم.

وأشارت عجمي إلى أن القانون لن يكلف الموازنة مليمًا حيث أنه إنشاء صندوق يُودع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، وتُخصّص لنقل ودفن جثمان أي مصرى متوفّى بالخارج.

ويهدف القانون لتسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.